Rugby, la festa di fine stagione. Si anima il campo del Vingone

Scandicci rugby, festa di fine stagione. Al campo del Vingone la società sportiva ha festeggiato l’estate nella migliore tradizione della palla ovale: un’animata festa con la propria comunità di tesserati che sa tanto di momento di convivialità familiare. Una bellissima storia di rinascita e riscatto quella del rugby scandiccese, che dopo mille peripezie scontate fin dalla sua fondazione dal 2012 come sezione del C.S. Scandicci 1908, nel 2020 ha trovato la casa del Vingone. Una storia che racconta anche di una crescita costante di questo movimento, come raccontano anche le giovani e i giovani che affollano il terreno di gioco della palla ovale. In tutto 200 tesserati fra atleti e staff tecnico e grande passione e impegno da parte degli affiliati e delle famiglie che nella società vengono coinvolte a 360 gradi. L’obiettivo della società è quello di diffondere la pratica e la cultura del gioco del Rugby nell’area metropolitana e scandiccese.

I valori indiscutibili del Rugby come rispetto, educazione, spirito di squadra, resilienza e ardimento sono alla base della nostra società. "Una società fatta di famiglie e amici – raccontano allo Scandicci Rugby - la nostra più grande ricchezza sono i nostri bambini, i nostri ragazzi e i nostri adulti. Dai 4 anni fino agli over 35 ci alleniamo, sudiamo, ridiamo e condividiamo una crescita continua volta a creare una grande famiglia". Per info [email protected]