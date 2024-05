Rileggere Pinocchio. Un burattino differente

Un ’Pinocchio’ con un importante valore aggiunto quello in scena, questa sera alle 21, al Teatro Affratellamento di Firenze. Lo spettacolo dell’associazione ’Sfumature in atto’, tratto dal capolavoro per l’infanzia (e non solo) di Carlo Lorenzini ’Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino’, mette infatti in scena una dozzina di utenti del Servizio di Salute mentale adulti ed è realizzato con il sostegno di Arca cooperativa sociale e con il supporto della Usl 10 Firenze. "Il debutto, cui speriamo possano seguire altre repliche prossimamente – spiega il regista Daniele Giuliani – arriva dopo un laboratorio della durata di due anni sul libro condotto con utenti del Servizio di salute mentale che hanno la responsabilità totale di quanto avviene sulla scena e questo è molto importante. Si tratta, fra l’altro, di un laboratorio intergenerazionale perché gli attori hanno una età varia, dai 24 a oltre 60 anni, e interagiscono sul palco fra loro. Il libro è ripercorso nelle diverse parti attraverso sintesi poetiche delle diverse situazioni ma la storia è comunque narrata nella sua interezza". La scelta del testo da rappresentare è basata su una serie di motivi, compreso la particolarità del protagonista, paradossalmente assolutamente moderno e con una storia dai mille significati. "Pinocchio ci esorta a non arrenderci alle costrizioni – sottolinea infatti ancora Giuliani – ci insegna a non soccombere alle botte della vita, ci mostra che possiamo correre lontano dal ruolo che la società ci impone. Pinocchio scivola via lungo un cammino di trasformazioni, Pinocchio strappa i ‘fili’ che ci squassano’". L’ingresso all’evento è a offerta libera, permettendo così di sostenere questa produzione unica nel suo genere. Info: www.sfumatureinatto.org o [email protected].

Sandra Nistri