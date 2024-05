Rifiuti, il plauso di Cna al Comune di Sesto : "Tari diminuita alle imprese e trend invertito"

Un plauso al Comune di Sesto per la riduzione della Tari alle imprese per il 2024. A formularlo Cna che elenca anche la riduzione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti di cui beneficeranno diverse categorie: estetisti e parrucchieri (-2,14%), falegnamerie (-2,25%), carrozzerie, autofficine e elettrauto (-2,56%), attività industriali di produzione (-2,67%), attività artigianali di produzione (-2,68%), ristoranti e trattorie (-3,02%) e bar (-2,20%). Le cifre risparmiate (si va dai -11 euro per un salone di bellezza di 80 mq ai -95 euro per un ristorante di 110 mq) non sono certo tali da sanare un bilancio ma l’associazione di categoria sottolinea "l’importanza del principio adottato, che risponde alle richieste di attenzione avanzate da anni dal tessuto imprenditoriale". "È doveroso encomiare l’iniziativa dell’amministrazione sestese – commenta infatti Milco Maranci, neo presidente di CNA Piana Fiorentina - Invitiamo gli altri Comuni della zona a seguirne l’esempio. In un’area interconnessa come la Piana, è essenziale adottare un approccio unitario per garantire parità di trattamento tra le imprese e favorire una crescita economica equa". Al proposito, fra l’altro, CNA ribadisce l’importanza di un piano dei rifiuti ben strutturato e praticabile, e invita i candidati sindaco dei Comuni al voto nel prossimo giugno a farne una priorità nella loro agenda politica. "La transizione ecologica non può essere realizzata ignorando decisioni fondamentali come la gestione dei rifiuti – prosegue Maranci - Il Piano dei Rifiuti dovrebbe trasformare i costi in opportunità, spingendo al massimo livello la raccolta differenziata ed i processi di riciclo, ma anche prevedendo l’adozione di tecnologie innovative come la termovalorizzazione di ultima generazione". Sandra Nistri