Rifiuti del mercato. In partenza i lavori per la nuova piazzola

Piazzola dei rifiuti per il mercato, comincia la realizzazione accanto al gingerzone. Dopo il via libera della giunta al progetto esecutivo si sta per partire con il completamento di questo spazio per contenere la spazzatura del mercato.

I lavori sono attesi per metà-fine giugno. Di fatto nel perimetro recintato e sorvegliato, saranno inseriti gli scarrabili che serviranno agli ambulanti per lasciare i rifiuti senza riempire i cassonetti e i cestini della zona. Sarà Alia a realizzare i lavori, effettuare i collaudi necessari e attestare l’agibilità.

Al gestore compete anche la manutenzione, la cura del decoro, dell’igiene pubblica e la sorveglianza, anche a mezzo di telecamere. Qualora intervengano a insindacabile giudizio del comune, causa di forza maggiore o altre di pubblica utilità, Alia provvederà a proprio carico alla rimozione delle opere e installazioni realizzate.

Di certo il progetto, curato dall’assessore all’ambiente Barbara Lombardini in questi mesi prima delle elezioni rappresenta un punto di svolta per la gestione dei rifiuti nell’area del mercato. In attesa di capire cosa intenderà fare la prossima amministrazione della ristrutturazione di piazza Togliatti.