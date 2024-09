"Riconoscere lo Stato di Palestina". Carrai: "Atto surreale, Hamas terrorista"

La commissione diritti umani, relazioni internazionali, immigrazione di Palazzo Vecchio approva una risoluzione "per il riconoscimento dello Stato di Palestina". L’atto, spiegano il capogruppo dem a Palazzo Vecchio, Luca Milani, e la presidente della commissione, Stefania Collesei, "è stato approvato con un emendamento presentato dal Pd, che prevede l’istituzione di un tavolo per la pace e il dialogo secondo la vocazione della nostra città". Oltre che dal Partito democratico, la risoluzione promossa da Sinistra Progetto Comune, Avs-Ecolò, Movimento 5 Stelle e Firenze democratica (solo i componenti di Fratelli d’Italia hanno votato contro) chiede al governo "di procedere al riconoscimento dello Stato di Palestina entro i confini del 1967 e con Gerusalemme quale capitale condivisa". Nell’atto, che approderà in Consiglio comunale per l’approvazione definitiva, si "ribadisce la chiara condanna di ogni episodio di violenza e stigmatizza l’azione del 7 ottobre che ha causato la morte di persone innocenti". Una volta approvata, le critiche alla risoluzione sono arrivate da Marco Carrai (nella foto), console onorario di Israele per Toscana, Emilia-Romagna e Lombardia: "Trovo abbastanza surreale che una risoluzione come questa sia fatta passare come una mozione per attuare le politiche di pace". La risoluzione, osserva, "oltre a dire che ci deve essere legittima convivenza tra due popoli e due Stati, e cioè Israele e il futuro e auspicato Stato della Palestina, sul quale nessuno si può trovare in disaccordo, sostiene che i confini devono essere quelli antecedenti al 1967, di cui non si parla neppure negli accordi di Oslo, ignorando la storia della nascita di Israele". E spiega: "Se i confini dovessero essere quelli ante 1967, le alture del Golan, vitali per la sicurezza di Israele dagli attacchi che la Siria ed Hezbollah armati dall’Iran negli ultimi decenni hanno effettuato, andrebbero proprio alla Siria dandole la facoltà di avere una posizione dominante per attaccare Israele dove e quando vorrebbe". Insomma, prosegue, "chi sostiene la risoluzione ignora volutamente o non volutamente, che chi governa Gaza e quindi il futuro stato palestinese, oggi è Hamas, un’organizzazione terroristica riconosciuta tale dall’Unione europea e dall’Italia. Quindi mi chiedo: in nome della Pace lascerebbero ad Hamas l’amministrazione dei territori ante 1967?".