Rete elettrica, al via il maxi ammodernamento

Restyling infrastrutturale per la rete elettrica di Bagno a Ripoli e Greve. E-Distribuzione, società del Gruppo Enel, avvia da domani una serie di interventi che vanno oltre la semplice manutenzione ordinaria. L’obiettivo, spiegano dall’azienda, è trasformare la rete elettrica in un’infrastruttura digitale all’avanguardia, capace di abilitare servizi tecnologici e migliorare la qualità della connettività per i residenti.

Le squadre operative sostituiranno i vecchi pali delle linee aeree con nuovi supporti tecnologici, progettati per essere più resistenti e maggiormente integrati nel paesaggio circostante. Effettueranno anche operazioni propedeutiche alla digitalizzazione del sistema elettrico e alla posa della fibra ottica.

Gli interventi interesseranno numerose linee e impianti elettrici, tra cui Apparita, Bigallo, San Giorgio, Montepilli, Belvedere e altre zone strategiche del territorio. L’ammodernamento prevede l’installazione di elementi tecnologicamente innovativi per ottimizzare l’affidabilità del sistema e preparare il terreno per la digitalizzazione elettrica. I lavori sono stati pianificati in due giornate distinte: domani dal 9 al primo pomeriggio a Bagno a Ripoli nella zona di via Roma, via Lazzeri, via di Montepilli, via del Palagetto, via Borro San Giorgio, via del Bigallo Apparita, via e piazza Peruzzi, piazza f.lli Rosselli e via del Fossato; mercoledì 11 dicembre sempre a Bagno a Ripoli nell’area di via Picille, via Tavarnuzze, via di Sant’Andrea a Morgiano, via di Belvedere, via di Tavarnuzze, via Poggio a Mandorlo fino a Pieve di San Miniato a Rubbiana a San Polo, nel territorio comunale di Greve. Durante i lavori alcune zone subiranno interruzioni temporanee del servizio elettrico, ma che – assicurano da E-Distribuzione – saranno limitati grazie a bypass provvisori. I cittadini e le attività delle zone interessate sono state informate tramite affissioni.