"Rattoppi fatti male dopo lo scavo Ora via dei Bosconi è un pericolo"

di Daniela Giovannetti

I lavori di allacciamento alla rete del gas metano hanno lasciato un segno, per non dire uno squarcio, piuttosto evidente in via dei Bosconi, la provinciale che da Fiesole porta all’Olmo. Al termine degli scavi, eseguiti da una ditta per conto di Toscana Energia, si è provveduto a rattoppare il tratto in cui l’asfalto è stato rotto. Il risultato dell’intervento, tuttavia, non ha soddisfatto i cittadini. La questione, d’altra parte, è sotto agli occhi di tutti, specie per coloro che transitano fra Torre a Buiano e Montereggi.

"I lavori sono stati fatti l’anno scorso e l’azienda del gas aveva assicurato il ripristino delle strada nel giro di tre mesi. A oggi – denuncia Luciano Giulietti, che ha un podere in zona – sono stati sistemati solamente alcuni tratti. Come residenti chiediamo di mettere in sicurezza la strada per il bene di tutti. Sappiamo quanto sia difficile trovare risorse economiche, ma è il caso di farlo prima che qualcuno si faccia male davvero". Un appello rilanciato con forza, dopo che Giulietti e sua moglie sono stati testimoni dell’ennesimo incidente. Protagonista suo malgrado un sedicenne che ha perso il controllo dello scooter, quando una ruota è finita nel solco dell’asfalto. "Il dislivello ha deviato la traiettoria della motoe il ragazzo- racconta la coppia - è finito fuori strada, riportando nella caduta escoriazioni e forse la frattura di un braccio".

Ad accertare l’esatta dinamica dell’incidente sarà la polizia municipale. Ma intanto chi vive in zona non ha dubbi: la strada, di competenza della Città Metropolitana, dopo i lavori è stata lasciata con pendenze innaturali e adesso è un autentico pericolo per automobilisti e scooteristi.