’Raccontare Lilia’, due giorni dedicati alla pioniera della danzaterapia

"La sete di ricerca e di un confronto interdisciplinare è la motivazione che porta molti artisti a percorrere strade alternative a traiettorie tradizionali. Lilia Bertelli ascrive perfettamente il suo percorso in questa prospettiva, con una visione a tutto tondo del mestiere e della vocazione di danzatore, artista, insegnante, promotore di nuove idee e metodologie per la cura di patologie fisiche e psichiche attraverso la danza, la musica, l’espressività". Così Angela Torriani Evangelisti, danzatrice e coreografa, direttrice artistica di Versiliadanza, parla di Lilia Bertelli, la pioniera della danzaterapia scomparsa vent’anni fa, il 15 aprile 2005. In occasione del ventennale Versiliadanza, in collaborazione col Dipartimento Sagas dell’Università degli Studi di Firenze – col sostegno del Ministero della Cultura e di Fondazione CR Firenze –, organizza ’Raccontare Lilia’, due giornate per ricordarla attraverso momenti di studio, la pubblicazione di un libro e performance danzanti.

"La carriera di Lilia attraversa anni ’roventi’ nel panorama coreutico nazionale, col progressivo affermarsi della professione di danzatore e, negli anni Ottanta, il fiorire della sperimentazione nel campo delle arti performative. Il momento di svolta è stato l’incontro con Maria Fux, un vincolo artistico fondamentale per la diffusione in Italia della danzamovimentoterapia e del Metodo Fux, con la creazione del Centro toscano di arte e danza terapia, della relativa Scuola di formazione e del Centro di documentazione che la stessa Fux ha voluto nella sede fiorentina. Vogliamo dar luce alla figura di Lilia per riconoscerle il ruolo di protagonista che le spetta" spiega Angela Torriani Evangelisti.

Gli eventi. S’inizia oggi (dalle 9,30) al Cantiere Florida con un incontro teorico/pratico dedicato agli studenti del Laboratorio di culture digitali e arti performative del corso magistrale in Scienze dello spettacolo di Unifi; alle 17 a Villa Bardini presentazione del libro ’Raccontare Lilia. Lilia Bertelli, danzatrice, insegnante, pioniera della danza terapia in Italia’ (Edizioni della Meridiana/Capire Edizioni), a firma di Angela Torriani Evangelisti; domenica (dalle 20) serata-evento al Cantiere Florida con danza e musica. Info: www.versiliadanza.it.

Barbara Berti