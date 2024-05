Publiacqua brinda: un bilancio da record

L’assemblea dei soci di Publiacqua ha approvato il bilancio 2023 deliberando la distribuzione di 8 milioni di euro di dividendo. I numeri confermano Publiacqua come una realtà solida dal punto di vista economico-finanziario, con una grande capacità di investimento legata al territorio. Nel 2023 Publiacqua ha prodotto un Mol (Margine Operativo Lordo) pari a 178,2 milioni di euro, il più alto mai registrato dall’inizio della gestione di Publiacqua, con un incremento rispetto al 2022 del 7,3%, a fronte di ricavi complessivi per 309 milioni di euro. Publiacqua "a dimostrazione della sua efficienza e della sua capacità di contenimento dei costi operativi, presenta una marginalità lorda di circa il 58%, la più alta tra tutti i gestori toscani".

L’utile netto registra un risultato positivo pari a 25,54 milioni, +2,7% rispetto all’anno precedente. La vicinanza al territorio di Publiacqua "si sostanzia in più aspetti". In primo luogo attraverso i circa 107 milioni investiti nel 2023, per un valore procapite di circa 82 euro ad abitante servito superiore di circa il 40% rispetto alla media nazionale, per rinnovare e potenziare le infrastrutture del sistema acquedottistico (53%), fognario (26%) e depurativo (11%) e per l’emergenza alluvionale. Publiacqua è vicina alle famiglie in difficoltà per i pagamenti con un investimento ad hoc. E ha confermato di creare ricchezza per il territorio: il 58,5% dei propri pagamenti è andato a favore di aziende toscane.