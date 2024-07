Pratolino, è qui la musica. Musart nel segno dei big

FIRENZE

Partono oggi sulle note dei Pink Floyd i grandi concerti del Musart Festival Firenze 2024 al Parco Mediceo di Pratolino, il parco paesaggistico più grande della Toscana inserito nella lista dei siti patrimonio dell’Unesco, già luogo di rappresentazioni ed eventi a beneficio dei Medici e della loro corte. Sul palco saliranno i Pink Floyd Legend, band che da vent’anni rende il miglior omaggio alla musica dei Pink Floyd, e l’Orchestra della Toscana, tra le più apprezzate compagini italiane, per una speciale versione di "The Dark Side of the Moon".

Il grande ensemble, formato dai nove componenti della band e dai venti elementi d’orchestra, proporrà il capolavoro del gruppo britannico in una nuova veste, fondendo gli arrangiamenti originali con i colori più classici di archi e ottoni, restituendo l’irrinunciabile anima rock dell’album arricchita con il tocco epico di un’orchestra classica.

Si potrà accedere al Parco dalle 18, inizio concerto alle 21,15, disponibile servizio guardaroba. I biglietti – posti numerati da 30 a 50 euro – sul sito ufficiale www.musartfestival.it, su www.ticketone.it e nei punti Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita. Disponibile anche la formula Gold Package che, al biglietto di primo settore, aggiunge catering con buffet e, prima dello spettacolo, visite guidate al Parco Mediceo.

Oltre all’esecuzione integrale del capolavoro del 1973, i Legend eseguiranno anche tutti i più grandi successi della band inglese, accompagnati dai video originali d’epoca proiettati sul grande schermo circolare e immersi nel nuovo disegno luci e laser. La formazione italiana, riconosciuta da critica e pubblico come la migliore interprete dei capolavori dei Pink Floyd, è composta da Fabio Castaldi (voce e basso), Alessandro Errichetti (voce e chitarre), Simone Temporali (voce e tastiere), Paolo Angioi (chitarre, basso, voce) ed Emanuele Esposito (batteria). Completano l’ensemble Giorgia Zaccagni, Claudia Marss e Daphne Nisi ai cori e Maurizio Leoni al sassofono solista. La direzione d’orchestra e gli arrangiamenti sono del Maestro Giovanni Cernicchiaro. I grandi concerti di Musart Festival Firenze continuano con Roberto Vecchioni (domani), Loreena McKennitt (21 luglio), Il Volo (22 luglio), Pooh (25 luglio), CCCP – Fedeli alla Linea (26 luglio). A questi si aggiungo il concerto all’alba di Patrizio Fariselli (27 luglio, Cortile degli Uomini dell’Istituto degli Innocenti).