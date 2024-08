Ponte di Vallina. I consiglieri regionali in appoggio ai sindaci

Pieno sostegno all’iniziativa messa in atto dai primi cittadini di Bagno a Ripoli, Fiesole e Pontassieve, Francesco Pignotti, Cristina Scaletti e Carlo Boni, che hanno scritto al ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini per porre l’esigenza di accelerare l’iter per la realizzazione del ponte di Vallina. L’adesione convinta alla ‘missiva’ arriva dal capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale Vincenzo Ceccarelli e dal consigliere Cristiano Benucci, vicepresidente della commissione Ambiente, territorio e infrastrutture: "Condividiamo in pieno – sottolineano - i contenuti della lettera inviata dai sindaci Pignotti, Scaletti e Boni al ministro delle Infrastrutture per il nuovo ponte sull’Arno. Una buona iniziativa che sosterremo con un atto che presenteremo alla ripresa dei lavori del Consiglio regionale a settembre, nel quale chiederemo al presidente Giani di sollecitare il ministero. Accelerare la progettazione esecutiva dell’opera di Vallina deve diventare una priorità da parte di Anas, perché si tratta di un’infrastruttura fondamentale per il territorio a sud di Firenze. Come pure il ripristino delle risorse che erano state destinate dai precedenti governi di centrosinistra, poi distolte a seguito del lungo contenzioso amministrativo seguito ai ricorsi che il progetto ha subìto". "Ci auguriamo quindi – concludono i due esponenti Pd - che il ministro Salvini trovi presto il modo di finanziare anche le opere progettate in Toscana e non pensi solo al ponte sullo Stretto". Nella loro lettera i tre sindaci hanno chiesto fra l’altro di essere costantemente aggiornati "sugli obiettivi temporali e sull’iter della progettazione, anche in qualità di Comuni cui compete verificare il rispetto delle autorizzazioni ambientali e paesaggistiche".