Più sicurezza, ecco le prime mosse. In centro arrivano le telecamere

Arrivano altre 10 telecamere. La Polizia Municipale provvederà nelle prossime settimane sistemare nuovi occhi elettronici sulle strade e nei quartieri. "Un primo forte segnale – ha detto l’assessore alla polizia municipale, Lorenzo Vignozzi – che intende dare la nostra Amministrazione per rafforzare sicurezza e controllo all’interno del nostro Comune. Puntiamo ad avere un sistema sempre più integrato, con telecamere ad alta definizione per i controlli dei luoghi pubblici cittadini e impianti per il riconoscimento delle targhe per verifiche immediate sui veicoli che si muovono sulla strade cittadine".

Un investimento da circa 50 mila euro, porterà nuovi impianti di videosorveglianza che interesseranno il centro cittadino e che verranno installati nei prossimi giorni. Saranno impianti di ultima generazione e ad alta definizione come quelli che da diversi anni l’amministrazione ha deciso di installare, alcuni apparati hanno impianti per il riconoscimento istantaneo delle targhe, ma c’è anche l’integrazione e il controllo di sistemi privati dati in gestione alla Polizia Municipale per aumentare la copertura video e permettere più riprese nei luoghi pubblici. In questo modo le telecamere pubbliche nel comune diventeranno circa ottanta.

Una trentina quelle con riconoscimento delle targhe lungo la viabilità cittadina. L’esatta ubicazione di alcuni impianti è tenuta riservata per motivi di sicurezza.

La gestione è curata dal Comando della polizia municipale e nel tempo si è dimostrata fondamentale per il buon esito di diverse indagini delle forze di polizia nel territorio. La capillarità della rete di telecamere nel territorio, inoltre, è in continuo aumento grazie agli accordi con i privati che hanno l’opportunità di integrare i loro impianti nella rete di videosorveglianza pubblica gestita dal Comando della Municipale, in cambio della possibilità di riprendere anche le aree esterne alle loro proprietà. Su questo l’amministrazione ha intenzione di spingere ancora, soprattutto nella zona industriale.

Fabrizio Morviducci