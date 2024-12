Piscina, nuovi spogliatoi. Partita la ristrutturazione

di Leonardo Bartoletti

Sono in corso a Pontassieve i lavori per la manutenzione straordinaria, incluso l’efficientamento energetico, della palazzina che ospita gli spogliatoi della piscina scoperta.

L’obiettivo è una generale riorganizzazione degli spazi che nel prossimo futuro andranno ad ospitare alcune discipline sportive. In questo modo il campo sportivo e la piscina avranno adiacente anche una palestra dedicata alle arti marziali.

Il progetto è stato ammesso a beneficiare dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) per un milione e 250mila euro. E ciò permette di finanziare l’intero intervento.

"Il progetto – dice l’assessore ai lavori pubblici, Filippo Pratesi – vuole adeguare i locali della palazzina a servizio della piscina scoperta e creare una palestra per discipline come la boxe e le arti marziali. Altra importante novità è il nuovo accesso all’edificio, non solo dalla piscina ma anche da un nuovo ingresso autonomo da via di Vittorio".

Al piano terra è stato, infatti, realizzato il nuovo spogliatoio, mentre al piano primo sono in fase di realizzazione i locali che verranno destinati alla palestra per pugilato e arti marziali.

I due piani sono collegati internamente da un vano scala-ascensore, che permette di mettere in comunicazione lo spazio della palestra con gli spogliatoi.

In ogni caso, resteranno formalmente indipendenti sia i percorsi sia gli accessi a ciascuna delle zone di attività sportiva.

Spogliatoi comuni, quindi, così da poterli sfruttare durante tutto l’anno dagli utenti sia delle discipline di boxe e arti marziali nel periodo di attività sportiva, ovvero quella autunnale-primaverile, sia dai frequentatori della piscina all’aperto che svolge l’attività durante i mesi estivi.

Tutta la palazzina sarà dotata di nuovi impianti – con particolare attenzione all’efficienza energetica. Saranno completamente rinnovate anche le facciate e la copertura dell’intera struttura.