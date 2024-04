Piano di protezione civile. Via libera in consiglio comunale. Accordo con l’università

Il Comune ha un nuovo piano protezione civile. Ieri il consiglio comunale ha approvato l’apposita delibera che nelle scorsi mesi aveva già avuto il disco verde di Regione e città metropolitana e tiene conto delle proposte, suggerimenti e osservazioni fatti dai cittadini attraverso un questionario online. Strutturato in tre parti, il piano prende in esame i diversi scenari di rischio dopo un’attenta analisi del territorio e tiene conto della criticità idraulica, criticità idrogeologica, i temporali, ma anche gli eventi senza preannuncio, come i terremoti, gli incendi e le criticità sulla mobilità. Grazie a un accordo sottoscritto a febbraio 2023, il ‘Centro per la protezione civile dell’Università di Firenze’ ha supportato il servizio protezione civile comunale nella revisione e aggiornamento del piano. In particolare, sono stati aggiornati proprio gli scenari di rischio anche basandosi su quanto emerso da criticità ed eventi degli ultimi anni.