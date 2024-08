Perdono la vita nello stesso giorno. Il lutto di Agraria per gli ex studenti

di Lisa Ciardi

e Sandra Nistri

La stessa passione per la natura, il medesimo corso all’Università e un unico, terribile, destino. Due ex studenti del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (Dagri) di Firenze sono stati vittime, mercoledì, di altrettanti incidenti stradali. Dario Matteoli, 27 anni, ha perso la vita a Signa, in via Cavalcanti, mentre tornava a casa. Il giovane era uscito alle 14.30 da lavoro, a Vernio, dove era stato assunto da alcuni mesi dall’Unione dei Comuni Val di Bisenzio. Secondo le ultime ricostruzioni, pare che si fosse inizialmente diretto a Signa con l’intento di raggiungere la Fi-Pi-Li. Poi però, probabilmente avvisato di rallentamenti in superstrada, avrebbe scelto un percorso alternativo. Nell’auto il navigatore era impostato per il piccolo ponte di Camaioni dove però non è mai arrivato.

Per motivi ancora sconosciuti, è finito contro un pino secolare, perdendo la vita sul colpo. I funerali saranno celebrati domani (ore 10), nella chiesa di Ponte a Egola, a San Miniato (Pi), dove viveva.

"L’Unione dei Comuni della Val di Bisenzio col presidente e le sindache di Vaiano e Vernio e prima di tutto i colleghi piangono la morte di Dario - si legge in una nota - giovane di grande competenza, appassionato del suo lavoro e della cura dell’ambiente. Ci stringiamo alla sua famiglia in questo momento di immenso dolore, nel ricordo di una persona speciale".

Intanto Sesto Fiorentino piange Jessica Lanzi, 28 anni, originaria di Luzzara in Emilia Romagna, morta giovedì a Reggio Emilia in un incidete in moto. La ragazza aveva un legame stretto col territorio e con la sezione locale de La Racchetta. Aveva infatti scritto la tesi sull’antincendio boschivo, partecipando a tanti interventi. Il giorno della laurea, nel 2019, molti volontari de La Racchetta erano alla discussione della tesi.

"Due gravi lutti hanno colpito la comunità del Dipartimento – si legge nella nota del Dagri - . Ci hanno lasciato due giovani a causa di due incidenti stradali. Jessica Lanzi si era laureata in Scienze e tecnologie dei sistemi forestali. Dario Matteoli, dopo la laurea, aveva prestato servizio nel dipartimento come assegnista di ricerca. Frequentavano lo stesso anno di corso all’Università. In questo momento così doloroso, tutta la comunità del Dagri si stringe alle famiglie, esprimendo il più sentito cordoglio".