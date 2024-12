Pendolari Valdarno preoccupati per lavori RFI: disagi sulla linea Firenze-Roma

I pendolari del Valdarno sono intimoriti dai lavori di manutenzione programmati da RFI sulla linea Firenze-Roma dal 7 gennaio al 4 marzo. Previste cancellazioni o limitazioni dei servizi, i tempi di percorrenza avranno un incremento fino a 10 minuti e ci saranno modifiche di orario a partire dal 9 gennaio anche con partenze anticipate o posticipate per i treni in servizio tra Firenze e Arezzo. Una notizia che va a colpire i pendolari del Valdarno, già esasperati da disagi, ritardi, tagli continui. Gli orari visibili sul sito di Ferrovie fino alle prime ore di ieri, hanno fatto saltare i nervi agli utenti delle rotaie.

"Sono stati tagliati per metà, ci sono intere ore vuote al mattino, senza convogli. Che facciamo, perdiamo tutti il lavoro?" chiede Enrico. Ma già nel corso della giornata gli animi si sono tranquillizzati: Trenitalia ha aggiornato la tabella oraria. Ora facendo una simulazione di acquisto su un biglietto per domani e uno per il 9 gennaio tra le 7 e le 8,30 da Figline a Santa Maria Novella, risulta lo stesso numero di treni, seppur con orari anticipati di un tempo variabile tra i 3 e i 5 minuti. Cambiano anche i tempi di percorrenza: il treno che domani partirà alle 07,07 è in arrivo in centro a Firenze alle 7,38; quello del 9 gennaio parte alle 7,03 e arriva a SMN alle 7,42. Parte prima, arriva dopo. Un viaggio di 39 minuti a fronte di quello di domani di 31. Anche sugli altri viaggi c’è da calcolare sempre 4-5-6 minuti in più. Che sommati ai frequenti ritardi, per qualcuno possono significare arrivare non timbrare il cartellino in tempo.

I lavori d’altra parte, dicono da Trenitalia, sono necessari per rinnovare i binari nella tratta tra Capena e Gallese e tra Settebagni e Roma Tiburtina per un totale di circa 20 chilometri. Le attività di cantiere si svolgeranno nelle ore notturne. Ma anche di giorno, ci saranno ripercussioni su tutte le tratte che in qualche modo sono coinvolte nella parte interessate. E dunque anche i treni del Valdarno. Gli utenti sono esasperati. Il gruppo Facebook che li riunisce sotto il comitato dei pendolari Valdarno Direttissima è un bollettino di ritardi, guasti e cancellazioni. Il portavoce Maurizio Da Re denuncia una situazione peggiorata nonostante le promesse della Regione. "L’assessore aveva promesso che avrebbe riprogrammato i treni per il prossimo giugno", una sorta di Memorario con partenze sempre allo stesso minuto, "ma non ci hanno fatto sapere più nulla".