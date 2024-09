Patto per il fiume. Al via il progetto di salvaguardia

Ambiente, sicurezza e prevenzione. Tutto questo riassunto in una vera e propria ‘alleanza per il fiume’, iniziativa che Legambiente renderà concreta domani, alla confluenza tra Arno e Sieve. Tra gli elementi contenuti nel progetto, la raccolta ed il monitoraggio dei rifiuti presenti sulla Sieve, attraverso l’indagine effettuata proprio da Legambiente, per scoprire quanti e quali materiali vengono dispersi lungo le sponde dei fiumi.

In questo contesto ‘Alleanza per il fiume’ rappresenta il protocollo firmato dal segretario dell’Autorità di Bacino dell’Appennino Settentrionale, Gaia Checcucci, e dal presidente di Legambiente Toscana, Fausto Ferruzza. L’obiettivo del protocollo è intervenire a difesa dell’Arno e dei suoi affluenti, mediante azioni di raccolta e monitoraggio tramite il sistema di ricerca denominato ‘River Litter’. Un metodo che permette di catalogare i rifiuti in termini di quantità e tipologia, prima che questi abbiano un loro - negativo - effetto sugli ecosistemi marini.

Domani, dalle 9,30 alle 12, alla confluenza tra Sieve e Arno, si svolgerà il nuovo evento di monitoraggio, che vedrà la partecipazione di volontari ed associazioni, in prima linea anche in Valdisieve - insieme a Legambiente - con l’obidettivo fi aiutare l’ambiente, garantire la vivibilità e preservare la bellezza degli ambienti fluviali nelle nostre città. Un tema che tocca da vicino sia Pontassieve, sia l’intera area della Valdisieve, che intorno ai propri fiumi costruisce da sempre la propria stressa esistenza, oltre che il proprio sviluppo sociale ed economico-produttivo. Chiunque avesse la volotà di partecipare all’appuntamento di domani può farlo liberamente, in modo semplice, inviando una e-mail all’indirizzo [email protected] entro le 14 della giornata di oggi, martedì 3 settembre.

Leonardo Bartoletti