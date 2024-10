Padovani, restyling da 15 milioni. Palazzo Vecchio accende il mutuo

Fiorentina a parte, Palazzo Vecchio tira dritto e accende un mutuo da 10 milioni di euro con il Credito sportivo per finanziare la riqualificazione dello stadio del rugby. Nonostante per il club viola "l’opzione Padovani non sia percorribile", come ribadito a più riprese dal patron Rocco Commisso. Il tutto, all’interno della cornice di un clima in ogni caso più disteso rispetto al passato tra società e Comune. Anche se continua a tenere banco il contenuto e le tempistiche del cronoprogramma per la ristrutturazione del Franchi.

In ogni caso, per il Padovani le carte parlano di un restyling da 15 milioni, di cui 10 provenienti da Palazzo Vecchio, mirati a far toccare il tetto di 15mila posti alla struttura. Giusto per rendere l’impianto, in caso di necessità, idoneo alla Serie A. Intanto Fratelli d’Italia annuncia una interrogazione: "L’investimento è ingiustificato"