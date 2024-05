Nuovo Padovani, spunta la Nigro. È la stessa ditta che ha fatto il Viola Park

Il nome è uno di quelli che la Fiorentina e i tifosi viola conoscono già. Si tratta della Nigro Costruzioni, l’impresa che ha curato la realizzazione del Viola Park. La stessa che all’apertura delle buste per la riqualificazione dello stadio Padovani due giorni fa alle 13, è risultata l’unica ad aver presentato la propria proposta come progettista per un costituendo raggruppamento di imprese in grado di portare a termine il restyling dello stadio da rugby. Nei prossimi giorni scatteranno le verifiche tecniche della documentazione amministrativa, alla fine della quale la commissione giudicatrice esaminerà l’offerta tecnica ed economica. Se tutti i requisiti saranno in regola, potrà scattare l’affidamento dei lavori. Fino a questo punto si è arrivati grazie alla procedura di dialogo competitivo che, in deroga, ha consentito al Comune di non fornire un progetto a base di gara, ma trovare con le ditte una possibile soluzione per il restyling.

L’intenzione di Palazzo Vecchio: rendere lo stadio ’modulabile’ cioè adattabile fino a tre configurazioni che assumerà nel tempo, durante e dopo i lavori che riguarderanno il Franchi. Fra queste c’è la soluzione a 18mila posti che consentirebbe alla società viola di giocare al Padovani, mentre il Franchi sarà immerso nei cantieri. Per realizzarla servirebbero circa 5 milioni di euro che Palazzo Vecchio, al momento, non dispone. La configurazione da Serie A, potrebbe invece diventare realtà a patto che i fondi vengano trovati dalla Fiorentina. A oggi quindi a restare in piedi è solo la riqualificazione relativa al capitolo rugby, finanziata con 10 milioni di euro che il Comune troverà con un muto acceso sull’esercizio 2024. Ma il progetto resta ’aperto’ e quindi modificabile a patto di trovare i soldi. Che l’arrivo della Nigro Costruzioni e la sua solida esperienza maturata con il Viola Park, sia di buon auspicio? Al momento è impossibile fare previsioni. La certezza invece, per gli addetti ai lavori, è che il trasloco dei viola al Padovani, potrebbe accelerare i lavori al Franchi e renderlo uno stadio di respiro europeo (almeno con i tempi dei cantieri), in tempo per il 2026, anno in cui si sceglieranno i due impianti mancanti in lizza per ospitare Euro 2032.