"Noi, i discriminati nel trasporto pubblico". Ma preoccupa anche lo scudo verde fiorentino

Da tempo gli abitanti fiesolani della valle dell’Arno lamentano disattenzione da parte della politica locale. Uno degli aspetti più criticati è la disparità di trattamento nel trasporto pubblico rispetto alle realtà confinanti. "Cambiano le amministrazioni, ma si perpetua la discriminazione a danno degli abitanti dei comuni attorno a Firenze – denuncia Maurizio Landi, residente di Compiobbi –. Solo 50 euro per un anno di trasporto pubblico; mentre a noi per un mix ferro-gomma non ne bastano 600".

Il dito è puntato sul Bonus Tpl, "l’agevolazione per incentivare l’uso del trasporto pubblico, che il Comune di Firenze ripropone per studenti, nuovi utenti e abbonati storici". Per potervi accedere e aver diritto a abbonamenti scontatissimi per bus, tramvia e treni nelle tratte urbane serve la residenza nel capoluogo. "Eppure si tratta di fondi Pon Metro che sarebbero di tutti. A questa discriminazione è da aggiungere a quella sulla sosta, ormai decennale: i fiorentini hanno sosta libera non solo nel loro quartiere ma ovunque. Noi umili valligiani (dell’Arno e del Mugnone, ndr) invece – conclude Landi – siamo ’stranieri’ a Firenze , come pure a Fiesole capoluogo".

A preoccupare c’è poi anche il sistema di telecamere dello ’Scudo verde’, introdotte da Palazzo Vecchio per limitare l’accesso sul territorio fiorentino ai veicoli più inquinanti e che da Fiesole renderà complicato raggiungere l’ospedale di Careggi o l’autostrada. Di "strumento che viola la libertà di circolazione e di movimento delle persone, specialmente di quelle meno abbientii" parla il consigliere comunale del centrodestra Andrea Bandelli.

D.G.