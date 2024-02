Nobile Montepulciano. Export in crescita

"Il 2023 è stato un anno di ulteriore crescita in valore per il mercato del Vino Nobile di Montepulciano" e, "in linea con i numeri degli ultimi anni, sono state immesse nel mercato 6,9 milioni di bottiglie di Nobile e 2,6 milioni di Rosso di Montepulciano". Lo rileva il consorzio del Nobile di Montepulciano in occasione di Anteprima, presentazione delle nuove annate in commercio che a Montepulciano (Siena) vedrà il 17 febbraio l’assegnazione del rating alla vendemmia 2021 e la consegna del premio GrifoNobile all’imprenditore Brunello Cucinelli. Dall’anno della pandemia è in continuo sviluppo il mercato interno che cresce nei numeri, spiega una nota. Per quanto riguarda l’export lo scorso anno ha rappresentato il 66% (negli anni passati si era arrivati al 78%), mentre il restante 34% viene commercializzato in Italia.