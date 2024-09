Mugello, al via gli screening mammografici con Unità mobile

Firenze, 20 settembre 2024 - Prenderà il via lunedì 23 settembre a Vicchio (Firenze) e l'11 ottobre a Dicomano (Firenze), il servizio di screening mammografico con una Unità mobile mammografica dell'Ispro posizionata in Largo Corsinovi. A fare lo screening mammografico organizzato da Ispro, in collaborazione con la Asl Toscana centro, saranno invitate con una lettera inviata alla loro residenza, come negli anni precedenti, tutte le donne residenti all'interno del Comune di Vicchio e di Dicomano con età compresa 45-74 per un totale di 2.500 inviti. A Vicchio, si spiega in una nota, l'Unità mobile, lunedì 23 e nei giorni successivi, effettuerà il servizio a partire dalle ore 8.30 del mattino fino alle 16.30 e rimarrà in Largo Corsinovi fino all'11 ottobre quando si sposterà nel Comune di Dicomano dove stazionerà fino al 28 ottobre in piazza della Repubblica. Una seconda Unità mobile dell'Ispro sarà anche a Borgo San Lorenzo a partire dal 14 ottobre presso piazzale Lavacchini in orario 9-17.30.

Il servizio mammografico sarà esteso dalla fine del mese di ottobre anche nell'Alto Mugello a Firenzuola, Marradi e Palazzuolo sul Senio. Le donne residenti o con domicilio sanitario nel Mugello, inserite per fascia di età all'interno del programma di screening mammografico, potranno recarsi presso l'Unità mobile nella data indicata nella lettera. Chi avesse necessità di avere informazioni o spostare l'appuntamento, può farlo telefonando al Call center screening al numero 055 545454 (tasto 4 e poi tasto 1 per scegliere Ispro) in orario di Cup, dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 18.30 e il sabato dalle 7.45 alle 12.30. In caso di mancato ricevimento dell'invito, il numero da chiamare è sempre del call center screening 055 545454.