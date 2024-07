Nel centro cittadino aperto il nuovo percorso pedonale del Borratino

Inaugurato a Rignano il nuovo percorso pedonale del Borratino. La scala, realizzata in ferro, collega il nucleo abitativo di via del Molino con il centro del capoluogo arrivando così in piazza dei Martiri alla Coop. È stata posizionata dalla ditta appaltatrice che esegue i lavori per Rfi e rimarrà a disposizione dei cittadini anche dopo che saranno terminati gli interventi ferroviari che dal 5 al 20 agosto comportano l’interruzione del transito dei vagoni nel tratto che ha per centro proprio Rignano. Fino a domani poi è istituito il divieto di transito in via del Molino sempre per poter eseguire i lavori di consolidamento alla linea ferroviaria. Verranno eseguiti anche gli interventi che erano stati previsti dal cronoprogramma per 10 giorni in orario notturno, ma che l’amministrazione ha chiesto ed ottenuto di inserire nelle stesse date di chiusura totale della strada.

Ma.Pl.