Natale, il Comune cambia look

Successo ed apprezzamento. A Pontassieve piace la nuova illuminazione artistica del palazzo Comunale, realizzata dalla locale Bcc allo scopo di valorizzare il Borgo storico del capoluogo fino a San Francesco. Proprio dalla Chiesa passando sul Ponte Mediceo, nel borgo storico e nei vicoli fino ad oltrepassare la Torre dell’Orologio, il palazzo Comunale Sansoni Trombetta per arrivare alla nuova luce del teatro Cinema Italia. Un tratto denominato "Illuminiamo la Bellezza", che piace ai cittadini e fa risplendere di nuova luce il cuore della città.

L’intero progetto vedrà poi la realizzazione di un vero e proprio percorso luminoso che unirà i monumenti simbolo. Un vero e proprio investimento in decoro e socialità con le nuove luci che creeranno un’atmosfera suggestiva, invitando cittadini e visitatori a passeggiare e riscoprire il centro. Lo stesso progetto nasce con la doppia valenza, da una parte l’illuminazione per la valorizzazione del patrimonio, dall’altra il rafforzamento e rinnovo dell’illuminazione pubblica per garantire decoro e maggiore vivibilità al Borgo. "La Bcc di Pontassieve - dice il Presidente Matteo Spanò - prova ad essere presente e dare un contributo alle iniziative sul territorio dedicate all’arte ed alla cultura perché crediamo che sia un modo per sostenere e contribuire a migliorare la qualità della nostra comunità di riferimento.Da San Francesco alla Porta Fiorentina perché questo è il centro storico, anche se su due Comuni diversi a livello amministrativo. La nostra gente ha sempre vissuto tra San Francesco e la porta Fiorentina. Quindi il nostro centro storico è unico e per questo faremo un intervento complessivo su quest’area". Leonardo Bartoletti