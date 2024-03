Montelleri, il lago pesca i fondi Pnrr: "Uno spazio aperto e fruibile a tutti"

Nuovi pontili, aree ristoro, attrezzature, servizi e riqualificazione delle sponde. Dovrebbero partire nei prossimi mesi i primi lavori al parco del lago di Montelleri, a Vicchio, grazie ai contributi della parte di Pnrr destinata a Sport e Inclusione Sociale. Ma non è finita, perché il Comune ha anche presentato un progetto alla Regione, relativo alla messa in sicurezza idraulica e geologica del lago. Due interventi complementari, che disegneranno un nuovo volto della zona. Grazie al primo, intorno al lago saranno realizzate area picnic e spiaggetta, sarà ampliata la parte ricettiva e di ristorazione, e sarà creato un percorso pedonale finalizzato alla corsa e alla passeggiata; con la presenza di attrezzature fitness. L’area polifunzionale sorgerà in corrispondenza dell’ingresso del lago da Viale dei Pini (Parco di Montelleri), dove già si trova la baracchina in legno gestita dalle associazioni locali, per la quale sarà realizzata una nuova copertura, e che sarà completata con pergolati, bagno disabili, punto di sosta per escursionismo a cavallo e per biciclette e e-bike, con postazioni di ricarica, punto giochi per bambini, tavoli con panche e attrezzature sportive e un nuovo pontile per noleggio barche a remi e canoe, mentre la riva opposta sarà destinata alla pesca sportiva.

L’area picnic con spiaggetta sorgerà invece nella parte a nord-est, e all’estremità nord del lago nascerà un’area per eventi socio culturali, riqualificando il piccolo anfiteatro naturale esistente. Per effettuare i lavori saranno utilizzati, si prevede, 600-700mila euro del finanziamento che riguarda la riqualificazione di lago e piscina comunale, e che nel complesso ammonta a un milione e 600mila euro (dei quali un milione e 330mila sono di finanziamento Pnrr, 270mila invece sono quota comunale). Sottolinea il sindaco Filippo Carlà Campa: "L’area di Montelleri è un polmone verde e blu per Vicchio, per tutti i suoi abitanti ma anche i visitatori. E lo sarà ancora di più. Quest’area centrale del nostro paese con la sua riqualificazione generale si presenterà con un nuovo volto. Un parco pubblico per attività fisica, svago, relax, benessere. Uno spazio all’aperto per tutti, da vivere e fruire tutto il giorno, tutti i giorni". Si tratta - conclude il sindaco - "di finanziamenti già certi, l’affidamento è stato già fatto, perché il Comune ha aderito all’accordo quadro con Invitalia. Abbiamo firmato il contrato e a breve partiranno i lavori".