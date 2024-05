’Montabbano sono!’ . Finale di stagione con i Pinguini Theater

I ’Pinguini Theater’ per l’ultimo appuntamento della stagione del Teatro San Leone, stasera (ore 21) propongono ’Montabbano sono!’, testo realizzato dall’omonimo racconto di Alessandro Robecchi (in ’Piovono pietre’, Laterza Edizioni), con l’adattamento teatrale di Luca Palli e Alessandro Robecchi e la regia di Pietro Venè. Si tratta di una pièce distopica ambientata in un futuro assurdo, eppure probabile e molto vicino ai nostri tempi. Un futuro dove la televisione di basso livello, la pubblicità martellante, il cinema spazzatura, il giornalismo becero e ignorante, il linguaggio povero dei social sono diventati mainstream e modelli da seguire. Un nuovo mondo dove coloro che non riescono a adeguarsi, vuoi per motivi anagrafici oppure culturali, sono ghettizzati e marchiati come snob obsoleti ed elitari. In scena ci sono Pietro Venè, Marco Bartolini, Cristina Bacci, Iacopo Biagioni, Bettina Bracciali, Paolo Gualtierotti e Ilaria Morandi.