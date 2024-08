Mita, la nuova casa è più vicina. Al via lavori nell’ex sede del Polimoda

Ex Polimoda, partono i lavori per l’arrivo della fondazione Mita. Il polo della formazione cittadina andrà a occupare la struttura di proprietà comunale che si trova tra il Russell-Newton e il palazzo direzionale di Kering. Mita ha vinto il bando con decorrenza 1 gennaio, ma ha permesso ai precedenti utilizzatori di terminare le attività prima di insediare i laboratori. I lavori di adeguamento possono cominciare: la giunta il 13 agosto scorso ha approvato con una propria delibera il progetto per la realizzazione di opere ‘urgenti’ di adeguamento funzionale per permettere alla scuola di portare avanti il progetto finanziato coi fondi del Pnrr. Il Comune é proprietario del fabbricato che si trova in via Galileo Galilei, il Mita lo gestirà in concessione fino al 2030. I finanziamenti Pnrr per la fondazione Its riguardano interventi generalizzati di adeguamento impiantistico, modifiche funzionali e realizzazione di impianto fotovoltaico. Questi ultimi saranno oggetto di separata richiesta di approvazione con gara gestita da Città Metropolitana di Firenze. Intanto per rendere compatibili i tempi di trasferimento nella sede e garantire la funzionalità dell’Istituzione, si rende necessario realizzare un primo stralcio di interventi per adeguamenti funzionali prioritari consistenti, sostanzialmente, nella modifica delle partizioni interne e dei primi cambiamenti agli impianti necessari per adeguare il fabbricato alle nuove esigenze. Il piano che ha finanziamenti europei, come dichiarato al nostro giornale dalla direttrice del Mita, Antonella Vitiello, prevede una crescita delle dotazioni di laboratorio e oltre all’installazione del fotovoltaico, la sistemazione verde di tutte le aree di pertinenza esterne.

L’obiettivo è quello di essere l’hub del sistema moda per la Toscana. Il polo, secondo l’intenzione del Mita, diventerà un nodo nevralgico per la formazione ma anche per la cultura della moda. Sì prevedono diversi laboratori attrezzati e tutti in modalità 4.0, con attenzione verso l’innovazione tecnologica. Inoltre saranno contemplate all’interno due realtà formative, oltre all’Its Mita, a conferma di una consolidata sinergia di sistema per dare risposte concrete sul tema della formazione professionale.

Fabrizio Morviducci