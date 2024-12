Manutenzione alle rampe del Poggi: intervento da 15mila euro per preservare il sistema monumentale

Lavori per dieci giorni, un investimento da parte del Comune di 15mila euro. È iniziata ieri (e durerà appunto dieci giorni) la manutenzione programmata biennale alle rampe del Poggi, finalizzata alla corretta conservazione del complesso sistema di grotte e cascate d’acqua: il tutto sarà fatto rispettando le caratteristiche di un bene monumentale e così prezioso per Firenze.

La manutenzione è eseguita a cura del servizio belle arti e fabbrica di Palazzo Vecchio: nel dettaglio l’intervento prevede lo spegnimento e lo svuotamento delle vasche e delle grotte al fine di rimuovere sia gli infestanti vegetali che il deposito presente nel fondo delle vasche. In questi giorni di lavoro saranno anche ripuliti i filtri e le griglie e saranno sottoposti a controllo e manutenzione anche le pompe di rilancio che si trovano in piazza Poggi.

Grazie a una piattaforma aerea saranno anche rimossi gli infestanti vegetali nella zona della Grande Vasca e delle Cinque Grotte. Il sistema delle rampe, realizzate tra il 1871 e il 1876 per Firenze Capitale, si articola su tre livelli (o ripiani, come furono indicati da Giuseppe Poggi e Attilio Pucci) ed è costituito dai muri di contenimento delle varie rampe. Si trovano poi le Grotte, situate nei primi due ripiani delle rampe, una sul primo e cinque sul secondo; la Grande Vasca polimaterica, situata sul terzo livello delle rampe, composta da più bacini, è realizzata con una struttura in muratura rivestita da spugne, pietrame e mosaico; le Scogliere e le Piccole Grotte, posizionate lungo i percorsi e realizzate con blocchi di pietra provenienti dalle cave di Monte Ripaldi.

"Una manutenzione programmata necessaria dopo il grande restauro svolto nel 2018 con il contributo della Fondazione Cr Firenze - ha detto l’assessore alla cultura Giovanni Bettarini -. In questo intervento vengono fatte manutenzioni necessarie al mantenimento del bene monumentale, in modo tale che entro Natale sia finito. Grazie alla programmazione delle Belle arti e della fabbrica di Palazzo Vecchio i lavori non interferiranno con la fruizione delle rampe".