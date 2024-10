Maltempo, oggi allerta arancione. Paura e apprensione tra i cittadini. Il 2 novembre fiaccolata per le strade

Scatta l’allerta arancione e fra i campigiani torna la paura. Quando mancano pochi giorni al drammatico anniversario della notte fra il 2 e il 3 novembre, quando l’acqua invase quasi il 70 per cento del territorio comunale, i cittadini non nascondono i loro timori, anzi. Quella di oggi, quindi, con l’ennesima allerta di questo autunno anomalo, dalle temperature fin troppo miti, si preannuncia come una giornata piena di apprensione. Con un nuovo peggioramento delle condizioni meteo.

Per questo, la Sala operativa della protezione civile regionale (che comunque, per emettere l’allerta, ha tenuto conto delle criticità residue sui territori colpiti dagli eventi alluvionali dei giorni scorsi) ha confermato il codice arancione, valido fino a mezzanotte, sulle zone occidentali della Toscana, con estensione al Valdarno inferiore, e alle aree di Serchio e Bisenzio e Ombrone pistoiese, codice giallo invece per il resto della regione. Ma, al di là di codici e colori, di allerte e di allarmi, quello che la gente si aspetta sono delle risposte ancora più convincenti dopo quanto successo un anno fa. Ce lo ha confermato il comitato di cittadini residenti in via Cetino e via Campanella, lo avevano già detto in precedenza anche coloro che fanno parte del comitato di Santa Maria e de La Villa. Zone colpite duramente dalla piena del novembre 2023.

Da qui la volontà di riunirsi in un coordinamento (a cui aderiscono anche il Comitato alluvionati campigiani 2023 e il Comitato Arca di Noè) che si è subito adoperato per aiutare i campigiani a superare questo lungo periodo di difficoltà e a confrontarsi con le istituzioni. Senza dimenticare il Comitato alluvione Campi 2023, che non fa parte del coordinamento, ma che porta avanti le stesse istanze: sicurezza idraulica, salvaguardia del territorio, ristori più adeguati per chi ha subito danni, per abitazioni e aziende.

Va in questa direzione l’iniziativa in programma la sera del 2 novembre con una fiaccolata che, partendo da via di Limite – il ritrovo è fissato alle 21 a Villa Montalvo – raggiungerà il palazzo comunale. Passando da via Orly, via Cilea, via Palagetta, via Raffaello Sanzio, via Masaccio, via Don Gnocchi e piazza Dante. "Abbiamo ordinato 250 fiaccole Flambeaux – ha spiegato Luca Ballerini, presidente del comitato Santa Maria e La Villa – nella speranza che la partecipazione delle persone sia massiccia", riuscendo magari a coinvolgere anche chi non ha avuto danni, ma vuole essere solidale con i propri concittadini.

Coinvolte sicuramente le parrocchie e le principali associazioni di volontariato del territorio. In precedenza, alle 18.30, una delegazione di campigiani parteciperà alla fiaccolata che invece è stata organizzata a Montemurlo, mentre un gruppo di cittadini del comune pratese sarà a Campi a conferma del rapporto di collaborazione nato fra le varie realtà in questi dodici mesi e che si era già visto in occasione della manifestazione del maggio scorso che si concluse a Firenze sotto il palazzo della Regione.