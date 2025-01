L’Università di Firenze è tra le 250 migliori al mondo in due settori disciplinari

Firenze, 22 gennaio 2025 - L’Ateneo fiorentino è tra le 250 migliori università al mondo in due settori disciplinari, Arts and Humanities e Law, secondo la rilevazione del World University Rankings By Subject 2025 a cura di Times Higher Education (THE). In particolare, Giurisprudenza migliora la propria posizione, rispetto alla graduatoria dello scorso anno (dal piazzamento 251-300 al 201-250). L’Ateneo si conferma tra le prime 400 istituzioni accademiche al mondo in LifeSciences, Physical Sciences, Social Sciences. In Italia Firenze è tra le prime 10 Università in 7 discipline (Arts and Humanities, Computer Science, Education, Law, Life Sciences, Physical Sciences e Social Sciences). In particolare, rispetto alla scorsa rilevazione, si registrano miglioramenti in 5 ambiti (Business and Economics, Computer Science, Education, Law e Social Sciences), invariato il posizionamento in Physical Sciences.“E’ un risultato di grande prestigio che conferma l’autorevolezza riconosciuta all’ Ateneo per la qualità della ricerca svolta dai nostri docenti – commenta la rettrice Alessandra Petrucci –. E’ un traguardo maturato in un contesto ancora più competitivo che in passato in quanto la rilevazione ha preso in esame circa 2mila istituzioni accademiche, un centinaio in più dello scorso anno”. Maurizio Costanzo