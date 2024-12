L’oro verde protagonista. Torna Frant’olio. Degustazioni ed eventi

Seconda edizione per la rassegna Frant’Olio, evento tutto dedicato all’extravergine di Impruneta e promosso dai quattro frantoi storici del territorio col patrocinio del Comune. Per due giorni, sabato e domenica, la mostra mercato aperta a tutti darà la possibilità di esplorare una tradizione millenaria di coltivazione e produzione, di degustare e acquistare l’olio direttamente dai suoi produttori e, attraverso l’esperienza degli assaggiatori dell’associazione Aicoo, conoscere sapori e segreti di ogni varietà locale, per scoprire sapori, profumi e tradizioni. Si parte il 7 dicembre alle ore 11 al loggiato del Pellegrino con la mostra mercato dei produttori locali e l’olio a km 0. Alle 18 ci sarà l’"AperiOlio", con musica dal vivo e aperitivi a base dell’oro verde tutto nostrano. La mostra chiuderà alle 19 per riaprire l’indomani mattina sempre alle 11 e sotto il loggiato nel cuore di Impruneta per rendere omaggio agli agricoltori e alla terra di Impruneta. Ingresso libero.