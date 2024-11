Lo svincolo aggiuntivo per l’A1. Fumata bianca con Autostrade

Nuovo svincolo dell’A1, la prima conferenza dei servizi si terrà entro novembre. Si sblocca almeno l’iter burocratico per la realizzazione del tanto atteso ingresso aggiuntivo all’Autostrada del sole che si spera riuscirà a sbloccare il caos di traffico che quotidianamente intasa la Fi-Pi-Li e la viabilità ordinaria. La notizia è arrivata dall’incontro convocato dalla sindaca Claudia Sereni e i rappresentanti di Autostrade responsabili degli interventi di potenziamento sulla rete. Un incontro voluto da Sereni per definire i rapporti con questo partner fondamentale sul territorio di Scandicci che è il comune dell’area metropolitana che ospita il tratto più lungo (6,2 km) dell’area fiorentina. "Con Autostrade – ha detto Sereni – abbiamo rinforzato ulteriormente la nostra collaborazione. Il primo obiettivo di entrambi resta ovviamente la definizione dello svincolo. Per vedere l’apertura del cantiere non ci sono ancora tempi definiti, con una buona dose di realismo penso che dovremo attendere ancora almeno un paio d’anni. Ma il finanziamento da parte di Autostrade è stato ribadito, quindi i tempi d’attesa sono dettati dal compimento dell’iter necessario ad autorizzare l’intervento. La notizia che avremo la prima riunione, almeno un inizio, sicuramente la prendiamo come un fatto positivo".

L’incontro è servito a entrambi per ribadire l’importanza strategica del progetto del nuovo svincolo, sviluppato da Autostrade per l’Italia. E’ stato ribadito l’impegno nel continuare a tenere aggiornata la Regione Toscana con cui vi è un dialogo costante sul tema, così come l’Amministrazione comunale, sul prosieguo dell’iter. Ma c’è un’altra partita, questa più immediata e in chiusura, che lega Autostrade per l’Italia al comune di Scandicci, ovvero l’inaugurazione del giardino pensile sopra la galleria artificiale di Casellina realizzato nell’ambito dei lavori a beneficio del territorio previsti da Autostrade per l’Italia per l’ampliamento della terza corsia. I lavori sono praticamente conclusi, c’è solo da fissare la data che dovrebbe essere entro le feste di Natale. Grazie al programma di interventi, del valore di circa 12 milioni, sulla parte superiore della galleria è stato ultimato un giardino pensile di circa 17 mila metri quadrati, con una piazza centrale e percorsi laterali pavimentati. Sul lato della galleria di via Respighi, inoltre, un edificio su tre livelli, con ascensore, ospiterà una palestra al piano terra e rappresenterà di fatto l’ingresso principale di risalita al giardino pensile.

Fabrizio Morviducci