Lo sport per tutti. Grande successo per la prima edizione

Grande successo per la prima edizione della Festa dello Sport, organizzata dal Comune di Fiesole con il Coni. Centinaia di ragazzi, bambini e adulti si sono cimentati in diverse discipline, presentate da una ventina di associazioni nella suggestiva cornice offerta dall’area archeologica. Non sono mancati anche "ospiti" arrivati da Firenze, per promuovere discipline come nuoto, ciclismo, boxe e baseball, che hanno affiancato i corsi tradizionalmente offerti sul territorio come calcio, basket, pallavolo ma anche ginnastica area e tanto altro. Grande la soddisfazione dell’amministrazione comunale, che parla di "successo strepitoso". "Una bellissima giornata – commenta la sindaca Cristina Scaletti (in foto) – resa possibile dall’entusiasmo delle tante associazioni". "Il prossimo obiettivo è organizzare- anticipa l’assessore Sottili- la notte bianca dello sport di maggio".