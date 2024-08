Livorno, revocato il divieto di balneazione alla Terrazza Mascagni

Livorno, 22 agosto 2024 – Una buona notizia per chi si trova in zona Livorno. Arriva direttamente dal Comune di Livorno, in seguito alle analisi e agli approfondimenti condotti da Arpat, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana. E' stato infatti revocato il divieto di balneazione alla Terrazza Mascagni, all'Accademia Sud, ad Ardenza Sud e in zona Amerigo Vespucci.

Tuttavia permane il divieto in località Bellana e al rio Banditella, in attesa del completamento delle analisi di Arpat. A Bellana e rio Banditella il divieto è stato deciso dopo la segnalazione da parte di Asa dell'attivazione dello scarico a mare di alcuni terminali di fognature bianche e di scaricatori di piena della rete fognaria a seguito delle intense piogge del 18 agosto scorso.