Liddesdale di Barbour. I ’primi’ 30 anni

Eva

Desiderio

In alto i calici (di champagne) per festeggiare i 30 anni di un modello iconico di Barbour, per lei e per lui, il giaccone Liddesdale. Ieri sera nella boutique aperta due anni fa in Piazza Rucellai a fare gli onori di casa il direttore Stefano Valerio, una lunga esperienza in WP Store l’azienda bolognese di proprietà di Cristina Calori che sta guidando una fantastica riscossa del giaccone cerato e trapuntato caro a tutta la famiglia reale inglese, con in testa l’indimenticabile Regina Elisabetta II, suo figlio oggi Re Carlo III, la principessa del Galles Kate e suo marito il principe ereditario William. Per non dire delle passeggiate nei boschi intorno al Castello di Balmoral del Principe Filippo di Edimburgo. Insomma un giaccone nobilissimo che sta vivendo un momento d’oro per signori borghesi e giovani di tutto il mondo, amanti della storia della moda e di questi capi trasversali per censo ed età che vanno a ruba nei negozi del brand inglese come panini. "E anche a Firenze il Barbour nei suoi tanti modelli storici è molto amato", racconta il direttore Valerio, e forse la storia in città degli anglofiorentini non è estranea questa ubriacatura di british style. Così ieri sera tra champagne e mini burgher si sono ammirati i due modelli di Liddesdale con fit rinnovato e anche i classici Bedale, Beaufort, Ashby e Beaudel (questi ultimi ben sciancrati come piace ai giovani chic di oggi) accanto a sciarponi scozzesi, scarpe solide antifreddo come le Wilton, cappelli da pioggia, maglioni di shetland, camicie a scacchi nei colori del sottobosco. Per non dire poi dell’attrattiva della linea Pet, dolcissima per i nostri amici a 4 zampe.

Un evento di moda ma non solo, anche l’occasione di ritrovarsi per una communità superclassica di clienti fiorentini, che trova nel Barbour la consacrazione di uno stile senza tempo, “possibile” per rapporto prezzo/qualità, sigillo di gusto e di status.