L’economista Buti Una fase decisiva "Serve una crescita di produttività"

Le sfide di policy in Unione europea e i riflessi per l’economia italiana. Questo il titolo della lectio magistralis che il professore Marco Buti, economista, capo di gabinetto del commissario dell’economia alla Commissione europea, terrà oggi alle 16 a Palazzo Incontri. Ad aprire i lavori sarà il presidente di Fondazione CR Firenze Luigi Salvadori, l’introduzione sarà invece a cura di Alessandro Petretto, professore emerito dell’Università di Firenze. Commentano Gregorio De Felice, capo economista di Intesa Sanpaolo, e Albiera Antinori, presidente della Marchesi Antinori e membro del consiglio di amministrazione di Fondazione CR Firenze. Di Buti, nato a Molino del Piano, sta per uscire a marzo il libro "Jean Monnet aveva ragione? Costruire l’Europa in tempi di crisi", in cui ripercorre l’esperienza come direttore generale degli affari economici e finanziari e capo di gabinetto del commissario Paolo Gentiloni. Un’esperienza quindicennale che rappresenta un osservatorio privilegiato per comprendere dov’è e dove va l’Europa. Quali sono le sfide dell’Ue di cui parlerà nella lectio magistralis? "A breve termine ci sono quattro grandi sfide: il rischio di stagflazione, cioè inflazione elevata e crescita bassa, e quello della frammentazione finanziaria, perché potrebbero riemergere gli spread e alcuni Paesi potrebbero entrare nel mirino dei mercati. La terza sfida...