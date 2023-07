Le Notti dell'Archeologia a Campi Bisenzio, Visite ed Eventi per Scoprire il Museo di Gonfienti

Per tutto il mese di luglio arriva a Campi Bisenzio la rassegna regionale "Le notti dell’archeologia", che costituisce una preziosa occasione per partecipare a visite e approfondimenti per scoprire il Museo archeologico di Gonfienti a un anno dalla sua inaugurazione. Un ricco programma con eventi rivolti a un pubblico di appassionati e curiosi, con orari delle iniziative diversificati per favorirne la fruibilità. Si parte oggi con l’adesione alla Domenica metropolitana a ingresso gratuito.

Tra le occasioni per scoprire il passato etrusco della Piana e della Toscana si segnalano tre eventi: mercoledì 5 luglio alle 21 la conferenza sul tema "Gli Etruschi nella Piana tra Firenze e Prato", ovvero il racconto della presenza etrusca a Sesto Fiorentino, Prato, Carmignano, Artimino. Mercoledì 12 luglio alle 21 la conferenza sul tema "La fattoria etrusca di Pian d’Alma nel territorio di Vetulonia", una delle più potenti città stato dell’antica Etruria; domenica 30 luglio, infine, questa volta alle 16, visita alla sezione etrusca del museo sul tema "Le attività domestiche e gli ornamenti femminili nella città di Gonfienti".