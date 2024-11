Le Mulina, arriva l’ultimatum alla Pegaso

FIRENZE

Un cronoprogramma dettagliato degli interventi che il concessionario dovrà eseguire per ripulire e mettere in sicurezza l’area. Il deposito in soprintendenza, entro il prossimo 13 dicembre, del progetto di riqualificazione dell’intera struttura. E’ la richiesta avanzata dagli assessori al patrimonio Dario Danti e al decoro urbano Caterina Biti che ieri, con i tecnici del Comune, hanno effettuato un sopralluogo all’ex ippodromo de Le Mulina, di proprietà di Palazzo Vecchio ma affidato in concessione alla società Pegaso.

"Una situazione indecente e inaccettabile - ha sottolineato l’assessore Danti - che motiva la diffida inviata venerdì scorso. D’intesa con i nostri tecnici chiederemo che il concessionario ci mandi immediatamente il cronoprogramma degli interventi e depositi, entro il 13 dicembre, il progetto di riqualificazione, che ha già avuto il nostro via libera, alla soprintendenza. In caso contrario agiremo per le vie legali".

"La situazione è allucinante - ha commentato l’assessora Biti - in questi anni è peggiorata e non è stato fatto niente per tutelare una struttura, anche se in concessione, rimane bene pubblico completamente vincolato". "L’impianto - ha proseguito l’assessora Biti - ha strutture d’epoca, particolarmente belle, che cadono a pezzi. Il concessionario non può rimandarne all’infinito la loro messa in sicurezza". "Già nell’incontro del 14 ottobre scorso con il concessionario avevamo fatto precise richieste, poi ribadite con la diffida - ha ricordato l’assessore Danti - ad oggi non solo non è stato fatto niente ma si è pure verificato un incendio. La misura è colma".

Ma il consigliere di Sinistra Progetto Comune, Dmitrij Palagi, ricorda alla giunta che "la situazione è nota da tempo, la parte politica aveva tutti gli elementi per capire che la situazione è quella per cui si scandalizzano".

"Chiediamo che ci sia un aggiornamento costante del Consiglio comunale e che si inizi a prevedere un futuro pubblico per lo spazio - conclude Palagi -. Perché solo adesso si prende atto che c’è una possibile inadempienza?"