Le Cascine negli scatti di ieri e di oggi

Il racconto delle Cascine, da sempre luogo di svago e del tempo libero, a cominciare dalle grandiose feste granducali per arrivare fino ai giorni nostri, elaborato da Fondazione Architetti Firenze si è concluso con un dibattito pubblico e l’inaugurazione di una mostra allestita grazie agli scatti d’epoca messi a disposizione da Fondazione Alinari per la Fotografia e a una selezione di immagini tra tutte quelle inviate dai cittadini. La selezione ha visto premiati gli scatti ’Tappeto magico’ di Vincenzo Bennardi, ’Un Flâneur alle Cascine 3’ di Duccio Ricciardelli, ’In coro’ di Vincenzo Lambiase con una menzione speciale per Lasciti del tempo di Anna Gianfaldoni. La mostra, dal titolo ’Le Cascine, metamorfosi e conservazione - L’inaspettato e l’invisibile’ si potrà visitare fino al 10 dicembre nelle stanze della Palazzina Reale alle Cascine.