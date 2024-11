Lavori nelle gallerie sulla A1, il piano degli interventi e delle chiusure

Firenze, 1 novembre 2024 - Sull’autostrada A1 Milano-Napoli Direttissima prende il via, a partire da lunedì 4 novembre, l’ultima fase di attività di manutenzione delle gallerie Puliana e Manganaccia, situate rispettivamente al km 256+410 al km 258+526, nel tratto compreso tra Aglio e Barberino di Mugello, in direzione di Firenze.

"Il cronoprogramma che, data la complessità degli interventi necessita di essere portato avanti in assenza di traffico, in questa ultima fase – spiega Autostrade – è stato compresso al fine di ottenere la massima produttività possibile e vedrà impegnati, per ogni turno di lavoro, 20 uomini di media e 15 mezzi operativi, oltre al rinforzo del personale di presidio al cantiere. Lo schema di cantiere è stato pertanto rimodulato, con lo scopo di anticipare il termine delle lavorazioni prima dei consueti spostamenti del periodo natalizio, e comunque entro lunedì 25 novembre”.

Per garantire l’operatività del cantiere e, in considerazione dei maggiori flussi di traffico stimati al mattino del sabato e nelle prime ore del pomeriggio della domenica, a partire dalla sera di lunedì 4 e fino a lunedì 25 novembre, nelle seguenti fasce orarie:

– nelle quattro notti tra lunedì e giovedì, con orario 21-6;

– dalle 21 del venerdì alle 8 del sabato;

– dalle 20 del sabato alle 14 della domenica;

– dalle 22 della domenica alle 6 del lunedì.

Gli utenti provenienti da Bologna e diretti verso Firenze verranno deviati:

– all’ingresso della galleria Puliana

- sulla A1 Panoramica e potranno rientrare in prossimità della stazione di Barberino, dove sarà possibile uscire o riprendere il proprio itinerario in direzione di Firenze.

Nella direzione opposta, verso Bologna, saranno garantite due corsie di marcia sulla A1 Direttissima e una corsia sulla A1 Panoramica. Al di fuori delle suddette fasce orarie, al fine di garantire gli spostamenti lungo il tracciato autostradale, il transito sarà garantito su tutte e tre le corsie disponibili.

La Direzione di Tronco di Firenze ha pianificato chiusure notturne, solo nei giorni feriali, nel caso si rendano necessarie le ultime attività, per il completamento definitivo degli interventi. In caso di tempi di percorrenza superiori alla norma, si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Firenzuola, percorrere la SS65 della Futa seguendo le indicazioni per Firenze e rientrare in A1 a Barberino.