Lavoratori in appalto della Montblanc. Sciopero e presidio

Nuova protesta ieri mattina dei lavoratori in appalto Montblanc di fronte allo stabilimento di via Gattinella. Come spiegano i Cobas, infatti, "l’azienda non paga la sua quota del contratto di solidarietà mentre continua a mandare flussi sbagliati all’Inps creando enormi problemi a chi deve incassare la cassa integrazione". Intanto si avvicina la scadenza dei contratti di solidarietà - fissata al 23 settembre - e con questa anche la minaccia di una procedura di licenziamento. "È urgente – aggiungono i sindacati - portare al tavolo la Montblanc per un piano di ricollocamento come da mesi chiediamo". A tal proposito sempre ieri è stato annunciato il lancio della campagna ‘Shame in Italy’, che vedrà scioperi e mobilitazioni in più aziende nelle filiere di vari brand già dalle prossime settimane. P.F.N.