La visita della nuova console cinese

Ha scelto la redazione fiorentina de La Nazione per una delle sue primissime uscite pubbliche la nuova console generale cinese a Firenze, Yin Qi. "Sono arrivata da appena tre settimane e già questa città mi ha profondamente colpito per la sua ricchezza storica, culturale e artistica" spiega. L’amichevole incontro ha visto la partecipazione di una nutrita delegazione cinese guidata da l diplomatico Chen Yuming, vicepresidente dell’Associazione cinese per la Diplomazia Pubblica, già ambasciatore cinese in Lituania, in Australia e in Svezia, Tang Heng, già console generale cinese a Barcellona e in Costa Rica, Shao Yafen e Zhang Tongkai del personale dell’Associazione e Xu Zijin, addetto consolare. "I media hanno un ruolo importante nella società, sono un ponte di conoscenza tra i popoli. Il giornale, poi, permette di capire meglio la realtà in cui si vive" ha aggiunto la console, pronta a dare nuovo slancio all’amicizia tra l’Italia e la Cina. Concetti ribaditi anche dal vicepresidente dell’Associazione cinese per la Diplomazia Pubblica, realtà nata nel 2013 proprio per promuovere gli scambi culturali ed economici tra la Cina e il resto del mondo.