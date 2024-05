La tradizione millenaria del Messico va in scena al cimitero

È dedicato all’antica tradizione messicana di onorare i defunti lo spettacolo ‘Dia de Muertos. Vita e Morte nella tradizione millenaria del Messico’ che la Compagnia delle Seggiole presenta per il secondo anno consecutivo. Una nuova location accoglierà lo spettacolo a Firenze: il cimitero monumentale sconsacrato della parrocchia di San Pietro in Varlungo. Lo spettacolo andrà in scena stasera, alle 21.30, in un’ora che rende ancora più suggestivo il racconto. Seconda stagione dunque per lo spettacolo della Compagnia delle Seggiole promosso assieme a Mariachi el Magnifico de Florencia, dedicato ad una tradizione messicana che affonda le sue radici nella cultura azteca, Dia de Muertos.

Attraverso la voce di cinque personaggi lo spettacolo ripercorre quasi sei secoli di storia di questo appuntamento molto sentito in Messico. Questo viaggio sarà accompagnato da canzoni tradizionali, selezionate per l’occasione ed eseguite dal gruppo Mariachi el Magnifico de Florencia, un ensemble di musica messicana, che avvolgeranno lo spettatore e lo condurranno in una atmosfera molto particolare. Protagonista dello spettacolo è Diego Rivera, omonimo del celebre pittore, che accoglie i visitatori nel cimitero dove è sepolta la madre. È il 2 novembre, tutto è addobbato per l’occasione. Diego è andato a rendere omaggio all’anima dell’amata mamma. Attraverso la loro storia familiare, Diego ci introdurrà alle origini e allo sviluppo di questa bellissima "memoria dei morti", che mescola in modo coloratissimo e vivace sacro e profano, lasciando la parola poi ad altri personaggi che abitano il cimitero. Il testo è di Fiammetta Perugi, la regia di Sabrina Tinalli. Il direttore "Mariachi el Magnifico de Florencia" è Guido Menestrina. Protagonisti saranno gli attori Ruggero Albisani, Fabio Baronti, Davide Diamanti, Sabrina Tinalli e Silvia Vettori. I capi autentici messicani per lo spettacolo sono stati realizzati da "Mexico de mis Amores Eternos", che contribuisce a sostenere l’educazione dei bambini in Messico.

