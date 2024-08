La storia della città nelle foto. L’archivio Hollywood si digitalizza

Il Comune finanzierà la completa digitalizzazione dell’Archivio Hollywood costituito dalle migliaia di fotografie realizzate da Luigi Pellichero creatore, appunto, dello Studio Hollywood, scomparso nel 2011. Scatti che raccontano decenni di feste, iniziative, attività anche istituzionali e fissano l’obiettivo sulla ’Sesto com’era’, ben diversa da quella attuale, che l’amministrazione comunale vuole recuperare: "Insieme alle varie associazioni con cui stiamo collaborando – spiega infatti l’assessore alla Cultura, Jacopo Madau – abbiamo deciso di investire nella digitalizzazione di tutto il materiale contenuto in archivio che conta circa 18mila fotografie. Il percorso, proprio per l’importante mole delle foto a disposizione, non avverrà dall’oggi al domani ma con un piano biennale e triennale: il lavoro è già iniziato e vorremmo arrivare a digitalizzare tutto l’archivio in modo da rendere accessibile l’intero patrimonio storico fotografico della nostra città". Attualmente l’archivio è ospitato alla Casa del popolo di Colonnata ma l’imperativo è quello di renderlo completamente fruibile online consentendo a chiunque lo desideri di poterlo visionare. Il tutto con la precisa volontà di mettere a disposizione testimonianze importanti: "C’è un impegno a recuperare il passato della città – prosegue Madau – abbiamo un occhio sempre rivolto al presente e al futuro ma non dobbiamo dimenticare che la nostra storia è colma di passato e quindi bisogna fare in modo di valorizzarlo e di metterlo soprattutto a disposizione di chi è interessato, facendolo nella maniera più semplice. Al momento non abbiamo stabilito la modalità operativa ma l’obiettivo è quello di mettere l’archivio online con possibilità di accesso anche dalla nostra biblioteca".

Sandra Nistri