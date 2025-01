La proposta in Consiglio: lanciare una navetta: "Un’esigenza sentita"

In un luogo frastagliato come Impruneta, non avere un mezzo proprio rende difficile raggiungere alcuni punti di interesse generale o culturale, non coperti dal Tpl. Per la consigliera Sabrina Merenda (gruppo misto) la soluzione potrebbe essere lo "Shuttle bus". Lancerà la proposta al prossimo consiglio comunale di realizzare un progetto di fattibilità con piano di studio attuativo per navette territoriali a basso impatto ambientale con mezzi ibridi o elettrici. "Potremmo progettare un sistema per permettere ai cittadini che stanno in luoghi lontani dal centro di raggiungere, con un mezzo collettivo, attività commerciali, servizi, presidi sanitari e culturali". La proposta, spiega, "è stata sollecitata da coloro che devono percorrere km a piedi per raggiungere punti nevralgici del paese".