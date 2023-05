La meraviglia del kimono fra ieri e oggi

Eva

Desiderio

Quasi tutti sono pezzi unici, preziosi, delicati nei colori, affascinanti nelle fantasie, sia che siano per donna, per uomo o per bambini. Kimono, abiti della tradizione giapponese che dagli anni Settanta con l’occidentalizzazione del modo di vestire di quel lontano Paese sono stati un po’ dimenticati, restando testimonianza di una storia nobile e antica, ormai dedicata alla memoria delle famiglie e alle occasioni più importanti della vita. Ora tornano di grande attualità anche per merito della bella e interessantissima mostra che è in corso al Museo del Tessuto di Prato, ’Kimono-Riflessi d’arte tra Giappone e Occidente’ fino al 19 novembre. Raffaella Risicato, antiquaria e amante delle cose belle, una volta al mese li porta in piazza e li fa uscire dal suo negozio di via Matteo Palmieri, 23r dove se ne possono trovare tantissimi anche rari come un Michiuki venduto pochi giorni fa.

"In Giappone – racconta Raffaella – ho dei referenti che mi riforniscono di indumenti anche antichi, di fine 800 ma anche degli anni Sessanta e Settanta, e io li seleziono con cura". I kimono hanno attraversato la moda negli ultimi anni con pochi altri abiti d’ornamento, trasformandosi in sontuose cappe da sera, vestaglie disinvolte, giacche a tutta preziosità con contrasti di tessuti tra esterno e fodere. Insomma, un indumento che può anche farci vestire con divertimento ed estro. Bellissime le giacche, che si chiamano Aoki, ricamate o dipinte a mano, modernissime e pratiche, utili a tutte le età. Molto desiderabile anche lo Juban, un sottokimono leggero, quasi un capo di intimo, che somiglia a uno spolverino tanto è leggero e duttile, si indossa sotto ma anche da solo nell’intimità della casa. "E poi – conclude – mi piace che siano democratici, che tutti possano comprare perché per esempio alcuni costano 90 euro. Una cifra ragionevole che sale a seconda della preziosità dei capi".