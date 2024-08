Jazz, orchestra, cori e percussioni. Scuola di Musica, al via le iscrizioni

E’ tempo di iscrizioni per la Scuola di Musica di Fiesole, che fondata nel 1974 da Piero Farulli, è aperta a tutti, dai bambini agli adulti così come a coloro che della musica vogliono fare la loro professione. Entro il primo settembre bambini e ragazzi possono fare domanda per i corsi di base, propedeutici, amatoriali e jazz (e fino al 10 per il solo percorso Suoninsieme). L’offerta è vasta per scegliere il percorso più adatto per avvicinarsi alla musica per i piccoli, e poi corsi strumentali e vocali, cameristici, corali ed orchestrali pensati per offrire a tutti la possibilità di crescere, sia in ambito classico che jazz.

I bambini che non hanno alcuna conoscenza musicale possono iniziare con Suoninsieme, il corso biennale basato su lezioni di strumento condivise in piccoli gruppi omogenei per età e formati al massimo da 4 bambini. Si va dalle percussioni al pianoforte, ma anche archi come violino e contrabbasso, arpa, oltre ai fiati. Gli strumentisti principianti verranno quindi introdotti gradualmente nell’Orchestra Piccolissimi Musici oppure S-bandiamo. Per i bambini da 0 a 6 anni la Scuola offre anche il corso "Musicami", che insegna a prendere confidenza con il linguaggio musicale prima di iniziale a suonare uno strumento.

Per tutti i corsi di base la partecipazione agli incontri di ammissione è gratuita: il costo dei corsi è su base Isee. Informazioni: [email protected]. Telefono 055.5978527 Dal 2013 la Scuola è riconosciuta a tutti gli effetti come Università. L’offerta dei corsi accademici è molto ampia, comprendendo corsi superiori strumentali e vocali, classici e jazz, di composizione e musica applicata alle immagini, fino al triennio di Tecnico del suono.

Dopo le ammissioni primaverili, alcuni insegnamenti hanno ancora qualche posto disponibile, perciò si è deciso di riaprire le iscrizioni: entro il 1° settembre è possibile presentare domanda per gli esami di ammissione, in calendario dal 12 al 19 settembre. Il Diploma AFAM di I livello, che si consegue al termine del triennio, equivale ad una laurea triennale e consente di iscriversi ai corsi superiori del Biennio. Attualmente sono attivi i bienni di pianoforte, chitarra, saxofono e musica d’insieme – musica da camera e formazione orchestrale; con questi corsi è possibile conseguire il Diploma di II livello, ovvero una laurea magistrale.

Daniela Giovannetti