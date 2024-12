Investimenti da 300 milioni per Firenze: focus su scuole e viabilità nel bilancio 2025-2027

di Niccolò GramigniFIRENZEUna pioggia di investimenti, da 300 milioni di euro, per la Città metropolitana di Firenze. È quanto previsto dal bilancio 2025-2027 dell’ente, illustrato dalla sindaca Sara Funaro. Tra gli aspetti interessanti ci sono i fondi, oltre 164 milioni, per le scuole: a livello fiorentino 6,3 milioni andranno al liceo Michelangelo per i lavori di adeguamento antisismico. Stessa tipologia di lavori ma qualche risorsa in meno – 5,9 milioni – per l’istituto d’arte di Porta Romana. Sempre sulle scuole è da citare l’importante investimento – 28,5 milioni – per la realizzazione di una "moderna sede" dell’istituto Virgilio di Empoli.

Nella sezione sui finanziamenti statali (146,8 milioni), che comprendono sia opere legate al Pnrr che quelle riferite al Pnc, non può mancare il progetto di riqualificazione di Mondeggi. Per quanto riguarda la viabilità i fondi relativi al triennio 2025-207 ammontano a 135,4 milioni. All’interno c’è l’importante lavoro sulla variante di Grassina: nel bilancio, per il lotto due, sono previsti 15,4 milioni.

La Città metropolitana definisce poi "strategica" la demolizione e ricostruzione del centro operativo di protezione civile ‘La Chiusa’ a Calenzano: in questo caso per i lavori di progettazione sono previsti 2,7 milioni.

Massima attenzione al recupero dell’ex monastero Sant’Orsola a Firenze e al completamento, in Palazzo Medici Riccardi, del restauro conservativo del cortile di Michelozzo. La spesa corrente per il 2025 registra un dato di 144,5 milioni, con una diminuzione del 7,4% rispetto all’anno precedente. Tornando al triennio sono previste entrate in conto capitale per 161 milioni nel 2025, 28 milioni nel 2026 e 16 milioni nel 2027.

"L’approvazione del bilancio di previsione – ha sottolineato Sara Funaro - è il passo fondamentale per la realizzazione dei piani e dei progetti contenuti nella visione del nostro programma di mandato, per una Città Metropolitana intesa come quella che non lascia indietro nessun territorio. Infrastrutture, viabilità, sostenibilità ambientale, concretizzazione dei progetti finanziati dal Pnrr come Mondeggi danno la misura e lo spessore di una strategia di ampio respiro che portiamo avanti con determinazione". "Con il nuovo bilancio la consiliatura entra in esercizio per la realizzazione delle finalità di mandato", ha aggiunto il vicesindaco (con delega al bilancio) Alessio Mantellassi.