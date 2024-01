’Infinito presente’, la mostra di Simoncini all’Unione operaia

Sarà inaugurata questa mattina alle 10 nello ’Spazio delle arti La Soffitta’ in piazza Rapisardi 6 (all’interno dell’Unione operaia di Colonnata) la mostra di Andrea Simoncini ’Infinito presente’ a cura di Gabriella Gentilini. La rassegna sarà aperta al pubblico fino al prossimo 30 gennaio con orario 16-19 dal martedì al sabato e 10-12 e 16-19 la domenica (lunedì chiuso). In esposizione una sessantina di opere dell’artista fiorentino con all’attivo moltissime mostre in Italia e anche all’estero. Vari gli argomenti trattati nelle tele di Simoncini, dalle problematiche legate alla difesa dell’ambiente, al dramma della guerra e della violenza sulle donne cui ha dedicato diversi quadri e alcune mostre. Il riferimento alla mitologia, poi, costituisce una costante fonte d’ispirazione per l’artista, mai fine a sé stessa, ma spunto per una riflessione su tematiche di stringente attualità "a sottolineare come storia, vicende e destini di dei ed eroi possano conformarsi alla realtà del nostro tempo, come a descrivere un infinito presente". La rassegna è a ingresso libero e gratuito.