Incuria del verde, erba alta nei parchi e nelle strade. Cittadini in rivolta da Compiobbi alla val di Mugnone

Erba e arbusti cresciuti a dismisura nei giardinetti pubblici e lungo le strade. La colpa principale è delle temperature inconsuetamente alte e di un marzo particolarmente piovoso. Ma un ruolo importante lo potrebbe aver giocato anche la burocrazia: da quest’anno infatti la manutenzione non è più affidata a Alia e per il taglio dell’erba di prati e giardini comunali, Fiesole ha dovuto fare un apposito bando per l’appalto all’esterno del servizio. "A gennaio abbiamo fatto una gare e la ditta vincitrice, dopo le verifiche di norma, ha potuto firmare il contratto e iniziare il taglio solo ultimamente - spiega il sindaco Ravoni - Adesso si sta occupando della Valle dell’Arno. In settimana si sposterà nella Valle del Mugnone, per poi procedere con Fiesole e le altre zone". Si dovrà quindi ancora pazientare perché la situazione arrivi a regime. "Ci scusiamo per i disagi, ma, purtroppo le procedure di un Ente pubblico sono sempre lunghe e complesse e fino a che dal Governo centrale non verrà fatto qualcosa per semplificarle, i Comuni – prosegue il sindaco- si troveranno spesso in difficoltà su tanti temi". Intanto sui social infuria la protesta, con segnalazioni di criticità da Compiobbi alla valle del Mugnone, capoluogo compreso, dove oltre alle panchine soffocate dall’erba a preoccupare sono gli incroci stradali, divenuti pericolosi per la scarsa visibilità causata dagli arbusti spuntati ovunque, rotonde comprese. Il Comune in merito precisa che lo sfalcio lungo le vie comunali resta di competenza di Alia; mentre le strade provinciali, regionali e statali è di competenza degli Enti proprietari.

D.G.